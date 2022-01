Economische groei om innovatie te bekostigen; maar groei is niet de zegen die klimaatprobleem oplost

Filosoof Maarten Boudry stelt dat we economische groei nodig hebben om het klimaatprobleem op te lossen (ED 5-1). Hij komt tot die conclusie omdat volgens hem dankzij de economische groei (uitgedrukt in BBP) van de laatste jaren, de broeikasgas-uitstoot per BBP-eenheid (de broeikasgasintensiteit) is gedaald. Daarnaast stelt hij dat alleen door economische groei de nodige innovaties gedaan kunnen worden om het probleem van de CO2 uitstoot op te lossen.

Het is inderdaad zo dat ook in Nederland tussen 2008 en 2019 de economie met 12% groeide en de CO2 uitstoot met 8% daalde en daarmee daalde de broeikasgasintensiteit met 18% (volgens het CBS). Die broeikasgasintensiteit is echter een waardeloze maat. Het gaat er alleen maar om hoeveel ton CO2 daadwerkelijk minder de lucht in wordt gepompt. Als we de waarde van bedrijven en producten sterk gaan opplussen stijgt daarmee de broeikasintensiteit en kunnen we ons nog meer voor de gek houden dat we door de economische groei het klimaatprobleem oplossen.

Consumptie voor meer arbeiders

Een belangrijke component van het BBP is productie. Als de productie de afgelopen jaren niet met 12% gegroeid zou zijn, dan was de broeikasgas-uitstoot waarschijnlijk niet met 8% gedaald maar met 18%. De economische groei zorgt er dus juist voor dat de aanpak van het klimaatprobleem vertraagd wordt. Want economische groei gaat niet alleen gepaard met meer productie, maar ook met meer grondstoffenwinning die veel energie kost, met veel meer vervoer en ook meer arbeid. Meer personeel leidt tot meer mobiliteit, meer consumptie en voor meer arbeiders zijn ook weer meer woningen nodig en alles kost energie.

Quote De belangrijk­ste verbeterin­gen in de samenle­ving zijn groten­deels niet door bedrijven gefinan­cierd maar door overheden

Door veel politici en economen wordt economische groei als een zegen gezien. Men kijkt dan naar het verleden en schrijft alle vooruitgang in de wereld toe aan het toegenomen BBP, zoals de verbetering van de gezondheid van mensen en nagenoeg alle innovaties. Meneer Boudry de filosoof zegt: “..., heb je economische groei nodig. Zonder innovatie gaan we fossiele brandstoffen nooit vervangen.”

Met miljarden winst beloond

De belangrijkste verbeteringen in de samenleving (hygiëne en riolering, internet, navigatie, microchips) zijn grotendeels niet door bedrijven gefinancierd maar door overheden die het wetenschappelijk onderzoek aan universiteiten betaalden. Ook de vaccins in de strijd tegen het corona-virus zijn grotendeels ontwikkeld op universiteiten. De Hongaarse biochemica Katalin Karikó deed meer dan twintig jaar op de universiteit van Pennsylvania onderzoek naar m-RNA, de basis van de moderne vaccins. Het is wel zo dat bedrijven nu met miljarden winst worden beloond voor het hele kleine beetje innovatie dat zij hebben toegevoegd.

Het is dus een complete verdraaiing van de werkelijkheid dat dankzij de economische groei het klimaatprobleem zal worden opgelost. Economische groei zorgt vooral voor meer rijkdom bij een kleine groep mensen en de rijkste 1 procent van de wereldbevolking stoot volgens Oxfam Novib twee keer zoveel CO2 uit als de armste helft.

Jeanne Adriaans uit Eersel is voorzitter klimaatcoalitie de Kempen.