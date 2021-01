Een antieke snackbar, als spiegel van de levensstandaard

column Het nieuws is door alle Kerstmis-en-Nieuwjaar-corona-beslommeringen wat ondergesneeuwd, maar is te aardig om het niet even onder die sneeuw vandaan te halen. Of de as, beter, want het gaat om een bijzondere vondst in Pompeï, even ten zuiden van Napels.