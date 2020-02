Een bijzondere ontmoeting in de trein naar Den Haag

De man is een telg uit een Waalrese textielfamilie en in het artikel uit hij zijn teleurstelling over het gebrek aan historisch textielbesef in Eindhoven. Hij vindt het onbegrijpelijk dat in geen enkel Eindhovens museum aandacht is voor de bijzondere textielproducten van hoge kwaliteit die hier gemaakt werden. Over zijn eigen familiebedrijf (Van Dijk) heeft hij het, maar ook over Van den Briel en Verster, Kodijko en vooral de Linnenfabrieken E.F.J. van Dissel & Zonen (,,die maakte het mooiste spul”).