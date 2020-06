Een blik vooruit en een knipoogje terug

Ik tuur door een gat in de bouwschutting naar de Eindhovense studentenbunker aan de Kennedylaan. Of nou ja; naar wat er nog óver is van die bunker. Want hier is een metamorfose gaande. Het gebouw uit 1970 wordt de sokkel van een 100 meter hoge woontoren waarin toekomstige bewoners tot 1,5 miljoen euro voor hun appartementen moeten neerleggen.



Daar zaten we. Aan de bar of in de lage, vieze hangstoelen met de platte, houten leuningen. Oeverloos te ouwehoeren. Als het even kon tot 4 uur de volgende morgen. Alleen voor een paar potjes tafelvoetbal of het bestellen van een nieuw, goedkoop rondje staakten wij even ons kauwen op de waarheden en de waarden van het leven waaraan we eigenlijk nog moesten beginnen.