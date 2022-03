Een brandende hete peper trekt een indringend spoor door Poetins lijf

Column ‘Kieper me tegen die tijd maar in de vijver’

Nog even en dan komt de sterfdatum van mijn vader in zicht. Hij stierf twee jaar geleden op hoge leeftijd aan corona in een verpleeghuis hier in de buurt. Altijd goed gezond geweest. De dood was steeds ver weg. Een enkele keer hadden we het er wel eens over.

23 februari