Een cordon van vrouwen, een soort trap van engelen naar de hemel

Column Toon mij uw fruit­schaal en ik zeg u wie u bent

De eerste vlek is de ergste, zegt mijn moeder altijd als ik - een onverbeterlijke knoeipot - weer eens tomatensaus of iets dergelijks over een bij voorkeur besmettelijk witte trui heb gemorst. Eigenlijk heeft ze gelijk natuurlijk, maar dergelijk relativeringsvermogen kon ik even niet opbrengen toen ik na één keer gebruiken al een hardnekkige viezigheid ontdekte op de bodem van onze gloednieuwe oven.