Een dagje winkelen; dat hebben we kennelijk verdiend. En ons gezonde verstand laten we lekker thuis

Corona­kerst

22 november Het was dé brandende vraag op de lippen van miljoenen persconferentie-kijkers afgelopen dinsdag: mogen we tijdens de kerst weer met de hele familie aan één tafel? Ik was sowieso verbaasd over de vraag. Want als het mij ligt plakt het RIVM die twee dagen lockdown er nog aan vast. Gewoon tijdens de kerst heerlijk thuisblijven met een doos goeie wijn en Home Alone op de tv, in plaats van opgedirkt de hort op. Je zou het kunnen zien als een soort goedmakertje voor het maandenlang moeten missen van de dingen die het leven écht leuk maken.