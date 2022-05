Een daklozencamping in Eindhoven, het klonk verontrustend metropoolachtig

column De lintjesre­gen, een jaarlijks terugkeren­de monsterk­lus, is goed verlopen

Eerlijk gezegd zaten we - een kleine club ED-redacteuren - afgelopen woensdagochtend heel erg tevreden over onszelf te zijn. De lintjesregen 2022 was naar onze smaak prima geland, in de papieren krant en online. Met slechts een enkele fout, voor zover we wisten.

30 april