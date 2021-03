Een doordacht en duurzaam plan kan Rooye Asch in Handel hoogwaardig worden

INGEZONDEN OPINIEHANDEL - Het is acht jaar geleden dat Wind Mee BV toestemming kreeg om de Rooye Asch in Handel te herontwikkelen. Alle seinen stonden op groen voor een duurzaam en vooral luxe recreatiepark voor het hoge segment.

Er gebeurde echter niets. Sterker nog, onder een dreigend faillissement van Wind Mee moest de gemeente Gemert-Bakel in september 2018 onder druk goedkeuring verlenen aan een planwijziging. De gemeenteraad werd gevraagd in te stemmen om in afwijking van het bestemmingsplan gedurende tien jaar expats te mogen huisvesten.

Sinds september 2018 heeft Bots Bouwgroep uit Deurne zich bij de gemeente gemeld met het plan om expats uit de Brainport regio te gaan huisvesten op de Rooye Asch. De expats zouden dan hoogopgeleide mensen met hun gezinnen zijn die moesten werken bij internationaal opererende bedrijven. Geen arbeidsmigranten zo werd gepresenteerd.

Geen arbeidsmigranten

De gemeenteraad heeft richting het college van burgemeester en wethouders destijds nadrukkelijke eisen gesteld waaraan de plannen moesten voldoen. Zo moest het begrip ‘expats’ duidelijk afgebakend worden om te voorkomen dat arbeidsmigranten zich zouden vestigen. Ook moest er een voorzieningencentrum op niveau gebouwd worden en moest er in het begin minimaal 15 procent van de te bouwen huisjes vrij worden gehouden voor recreatie.

Toen in januari 2020 de omgevingsvergunning door het college was verleend, hebben enkele omwonenden bezwaar ingediend. Op zo goed als alle punten werden bezwaarmakers door deze commissie in het gelijk gesteld. Vooralsnog houdt het college voet bij stuk en legt het de uitspraak van de bezwarencommissie nagenoeg volledig naast zich neer.

Quote Op basis van de huidige uitgangs­pun­ten komt er op termijn zeker geen hoogwaar­dig recreatie­park Marcel Franssen, Frank de Louw en John van de Ven

De uitgebreide lijst met bedrijven (inclusief alle ondernemingen van industrieterrein Smart Park in Gemert) die expats mogen huisvesten werd losgelaten en aangepast zodat iedereen die een ‘middenhuur’ van 850 euro per persoon per maand wil betalen welkom is. Hebben we het dan nog over de doelgroep gezinnen? Ook niet. Er worden huisjes gebouwd voor 4, 6 of 8 personen. Of meer als daar vraag naar is. De vraag die zich opdringt is hoe de gemeente dit gaat controleren en, indien nodig, handhaven. Ook de luxe centrale voorzieningen mogen later gebouwd worden.

Geen concrete afspraken

De conclusie voor dit moment is duidelijk. Op basis van de huidige uitgangspunten komt er op termijn zeker geen hoogwaardig recreatiepark. Er zijn geen concrete afspraken gemaakt om het aandeel recreatie door de jaren heen op te voeren. Verder is er geen duidelijkheid over het niveau van de voorzieningen op de Rooye Asch. Met andere woorden. Welke recreant kiest voor een verblijf op de Rooye Asch wanneer er geen luxe voorzieningen zijn? Daardoor ligt het voor de hand dat Wind Mee aan het einde van de tien jaar afscheid neemt van het park. Wat er dan gaat gebeuren is hoogst onzeker.

Zijn wij als omwonenden dan tegen de herontwikkeling van de Rooye Asch? Zeker niet, hoogwaardige recreatie volgens het vastgestelde bestemmingsplan van 2013 wordt nog steeds omarmd. Maar dan wel met een ondernemer die een goede en degelijke visie heeft op de ontwikkeling van recreatieparken. Met als vertrekpunt een doordacht duurzaam plan met een sluitende exploitatiebegroting. Op basis van de huidige plannen is het risico levensgroot dat we over tien jaar een tweede Kanthoeve hebben maar dan in Handel.

Marcel Franssen, Frank de Louw en John van de Ven zijn omwonenden van De Rooye Asch