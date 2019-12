Een #gebruiker had geprobeerd de pincode voor het ouderlijk toezicht te kraken

column Over honderd jaar liep iedereen rond met een lijf van ijzer

21 december We waren met de familie bijeen en ineens ging het over die inmiddels alweer vertrokken Belgische wonderknaap van de TU Eindhoven. Volgens een van mijn broers bestudeerde de knaap het verband tussen robots en mensen in de toekomst en had hij voorspeld dat de mens over honderd jaar rondliep met een lijf van ijzer. De man van staal was dus toekomst geweest.