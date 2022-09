Een gelukje en een lach in een luciferdoosje uit 1966

Column Energiebe­drij­ven waren altijd al gangsters, alleen schamen ze zich daar steeds minder voor

Tegen mijn gewoonte in probeerde ik een politiek verhaal tot het einde te lezen. Het ging over de profiteurstaks, met aan het woord staatssecretaris Marnix van Rij van Financiën. De man is van het CDA, en ik zocht een foto van hem op, in de hoop hem iets beter te begrijpen, maar dat hielp niet.

17 augustus