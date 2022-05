Een ‘generatiemond'! Jeetje, nou dat weer!

Column Langzaam wennen aan verande­ring

Vernieuwen, steeds weer vernieuwen. Ik hoor het mijn wijlen oud-hoofdredacteur nog zeggen. We hadden het over de essentie van vitale journalistiek. Die was er volgens hem in gelegen dat de sector zich continu moet heruitvinden. De wereld waarover de journalistiek iedere dag verslag doet, verandert ook keer op keer. Een en een is twee.

