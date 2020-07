Een geromantiseerde versie van het platteland. Zonder megastallen, maar met klaprozen

Als ik mijn ogen dichtdoe, is het alsof ik weer kind ben en in de tuin sta van het huis waar ik ben opgegroeid. Onder de bejaarde lindeboom die mijn familie generaties lang onder zijn takken zag opgroeien. Uitzicht op een weiland vol mals gras en nieuwsgierige koeien. Of dat ik aan het spelen ben op het door rozenbottels omzoomde plein van mijn oude basisschooltje. Veiliger plekken waren er niet. Waarschijnlijk kom ik daarom zo graag in de Genneper Parken. En ik kom er vaak momenteel, want ik ben aan het wandelen geslagen en dit stukje groen is vanuit mijn huis midden in Eindhoven makkelijk lopend te bereiken.