Een gezinsdrama van immense proporties in de boom achterin de tuin

Hij mag dan Woeste Willem heten, hij heeft dusdanig weinig gezag over zijn territorium - ons niet al te grote tuintje; op zich toch prima te behappen lijkt me - dat een merelpaar er geen been in zag een gezinnetje te beginnen in de boom achter tegen de schutting. Algauw kwetterde het prille geluk ons toe. Willem bleef maar schaapachtig omhoog kijken. Zijn instinct schreeuwend dat hij iets moest doen, zijn hersenen niet wetend hoe.