Een horde infantiele debielen op het 18 Septemberplein

Ik zag op onze site foto’s van de bijeenkomst, met vooraan een vrouw met een bord waarop staat dat 90 procent vals positief is en er sprake is van een coronagate. Ze weet de aandacht van de media op zich gevestigd en dat is precies wat ze wil en waarvan ze ook zichtbaar geniet. Hoe minuscuul moet je in je kop zijn, hoe ziek om op die manier de aandacht te zoeken, maar vooral hoe weinig verantwoordelijk. We proberen elkaar al een hele tijd in bescherming te nemen en voorzichtig en omzichtig met elkaar om te gaan. We houden afstand en rekening met elkaar.