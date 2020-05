Een indrukwekkende rij lege flessen bij de kliko

Als chef kliko van het appartementencomplex moest je in deze dagen oppassen dat dit soort details niet het gemoed gingen bepalen. Gelukkig was de zoon van de overburen inmiddels op een leeftijd dat hij zijn eigen ruiten mocht ingooien bij de meisjes, want eerder had hij op de binnenplaats met een voetbal flessen kapotgetrapt, met als gevolg overal glas en een verhoogde kans op een lekke fietsband.



Ik had hem kort bezig gezien en was gaan klagen bij de overbuurvrouw, een gezette vrouw die je beter niet kon tegenspreken, zo was me in de loop der jaren regelmatig luidruchtig duidelijk geworden. Haar zoon had daar natuurlijk nog meer ervaring mee en hij stond even later betrapt en met tegenzin de scherven bijeen te vegen, totdat er geen stukje meer glansde in de zon.