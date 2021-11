Eén jongetje meende nog de staart van een wolf gezien te hebben

‘Mijn opa kan ál zijn tanden uit zijn mond halen’, zegt het meisje nadat ze gezien heeft dat er een tand ontbreekt in de kaak van een ree-schedel. Ik had geopperd dat reeën niet naar de tandarts kunnen in geval van tandpijn. Er zijn in totaal twintig kinderen in de leeftijd van vijf tot acht aanwezig in de werkschuur van Brabant Landschap in Heeze.