Een kerncentrale in Brabant? Ik zag al radioactieve wolken op me af komen

Dat komt onder andere omdat mijn beeld van kernenergie gevormd is door de ramp in Tsjernobyl. Ik was toen een jaar of zes en in mijn fantasie kwam er een wolk op ons af waar je zomaar dood van kon neervallen. Of je kreeg er kanker van. Wat kanker was, wist ik niet precies, maar dat je het niet moest krijgen kon ik wel opmaken uit hoe de buurvrouw er verholen over sprak als ze bij ons op de koffie kwam om het dorpse lief en leed door te nemen.