Een kunstenaar moet juist kritisch zijn

Commentaar Toezicht vrouwen op mannelijke bestuur­ders

5 september Het glas is nog lang niet halfvol, maar er is reden voor enig optimisme over de stijging van het aantal vrouwen in de top van Nederlandse beursgenoteerde bedrijven. Het aantal vrouwen in de raden van commissarissen nadert zelfs het streefcijfer van 30 procent en ligt nog maar iets onder de in een wetsontwerp genoemde 33 procent.