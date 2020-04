Een laagje plastic tussen twee huiden

Een maand lang geen ander mens aangeraakt… Ik had er, tot dat moment, geen seconde bij stilgestaan, zo lang niemand anders aanraken. Maar ik woon dan ook niet in mijn uppie en mag mijn huisgenoot graag (goedwillig) slaan, op de kop krabben of tegen zijn schouders stompen. Hij doet dat ook bij mij. En graag geef ik mijn vrienden en collega’s elke dag een hand en sla ook hen wel eens op de schouder. Ik vind dat fijn. Zij meestal ook wel.