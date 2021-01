Een los wolkenkrabbertje waar je geen last van zou hebben

Het was januari 1995 en we hadden net een presentatie gezien over de tot de hemel reikende mogelijkheden die de stad in de schoot geworpen kreeg, nu Philips zich grotendeels terugtrok uit het centrum. We waren naar de andere kant van de zaal gedirigeerd waar op een grote tafel een maquette was geplaatst met de contouren van het Eindhovense stadshart zoals dat er over pak 'm beet 5 à 10 jaar uit kon zien.