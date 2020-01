Een maand niet drinken, wat schiet je daar nu mee op

Column De haat kreeg de over­hand

10 januari We waren als gezin het nieuwe jaar weer eens begonnen met buikgriep; inmiddels haast net zo'n traditie als het afsteken van vuurwerk. Tussen het innig omarmen van een emmer en het mezelf dwingen tot het eten van een beschuitje door, peinsde ik wat over de actualiteit. Over vuurwerk bijvoorbeeld. En de talkshowoorlog (waar was u toen-ie begon? Ik ben voor team Eva, en u?). In het Midden-Oosten schijnt trouwens ook iets gaande te zijn.