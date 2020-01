Een mep met beleid voor een terug tjoepend beeld

Zo had ik vorige week iemand een verkeerde voornaam gegeven. En een ander noemde ik zonder erg bij zijn achternaam terwijl ik beloofd had om dat niet te doen. Vermijdbare fouten die voor grote boosheid bij de betrokkenen zorgden. En dat was nog niet alles. Vanwege een andere publicatie van mijn hand werd ik beschuldigd van het bedrijven van riooljournalistiek. En een ander verweet mij dat ik in een reeks artikelen met opzet een deel van de waarheid niet gemeld had.