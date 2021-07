Een nieuw kabinet moet snel aan de slag met het flex-akkoord; minder schijnzelfstandige zzp’ers

Recentelijk heeft de SER een unaniem advies uitgebracht over de toekomstige arbeidsmarkt. Eensgezind adviseren de vakbonden en de werkgeversorganisaties om een halt toe te roepen aan de volstrekt doorgeslagen flexibilisering. “Het is niet goed dat mensen (=flexwerkers) eeuwig voor hetzelfde werk niet hetzelfde loon krijgen als hun collega’s (met een vast contract). Eeuwig vandaag te horen kunnen krijgen dat zij morgen niet terug hoeven te komen”. Dit zijn geen woorden van een vakbondsbestuurder, maar van de nieuwe voorzitter Ingrid Thijssen van de werkgeversorganisatie VNO-NCW!

Vast werk moet weer de norm worden

Echt spectaculair dat werkgevers en vakbonden gezamenlijk vinden dat vast werk weer de norm moet worden. Maar de ongelijkheid op de arbeidsmarkt is dan ook echt verschrikkelijk uit de hand gelopen. Bijna 3 miljoen van de 9 miljoen werkenden moeten het doen met tijdelijke contracten, uitzendwerk, oproep- of 0 urencontracten, of zijn marginale zelfstandigen. De laatste 10 jaar is het aantal mensen met een uitzend- oproep- of tijdelijk contract met ruim een half miljoen gestegen. Nederland is kampioen flexwerk in Europa. Deze flexcontracten leiden tot grote onzekerheid voor ontzaglijk veel mensen. Jongeren blijven vaak in tijdelijke contracten steken, kunnen geen huis kopen of stellen het krijgen van kinderen uit. Het SER-advies spreekt niet voor niets over “toenemende ongelijkheid en maatschappelijk ongenoegen”. “Flexibiliteit wordt te vaak als “beschikbaar voor alles en recht op niets” vormgegeven.” Ook tijdens de corona-crisis vielen de meeste ontslagen bij de flexwerkers.

Quote Gelukkig heeft de SER ook oog voor de wildgroei van de uitzendbu­reaus en de ‘uitzend­cow­boys’ Henk van Rees

Als het aan de SER ligt is uitzendwerk alleen nog maar mogelijk bij “piek en ziek”. Ofwel bij plotselinge pieken in de productie ofwel ter vervanging bij ziekte. Daarnaast wordt bij normaal structureel werk een vast contact weer de norm. Ook moeten uitzendkrachten hetzelfde betaald worden en dezelfde arbeidsvoorwaarden hebben als de vaste werknemers, zodat er een einde komt aan de oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden. Gelukkig heeft de SER ook oog voor de wildgroei van de uitzendbureaus en de ‘uitzendcowboys’, die het niet zo nauw nemen met de spelregels. Voortaan hebben zij een vergunning nodig en geldt een gedragscode.

Ook de 0 urencontracten worden afgeschaft. In de plaats daarvan komen basiscontracten die minstens een bepaald aantal uren werk per kwartaal garanderen.

Uitwassen van het fenomeen zzp’er

In haar advies staat de SER ook uitgebreid stil bij de uitwassen van het fenomeen zzp’er. Natuurlijk er zijn een heleboel zzp’ers die een uitstekend inkomen hebben, maar daarnaast is er een snelgroeiend leger van slecht betaalde zelfstandigen zonder enige werkzekerheid, arbeidsongeschiktheidsverzekering of pensioen. Er is sprake van schijnzelfstandigheid. Bijvoorbeeld bij platformbedrijven zoals Uber en Deliveroo. De FNV vecht deze schijnzelfstandigheid momenteel ook aan bij de rechter en becijfert dat deze platformbedrijven via deze constructies tot zo’n 100 miljoen per jaar aan premies en belastingen ontduiken!

Om deze schijnzelfstandigheid terug te dringen adviseert de SER om een ondergrens in te stellen van 35 euro per uur. Zelfstandigen die minder dan 35 euro per uur verdienen kunnen via de rechter een vast contract afdwingen. Wil je als bedrijf minder betalen, dat zul je moeten bewijzen dat deze persoon geen werknemer is.

Werkgevers kiezen vaak voor zzp’ers, omdat ze veel goedkoper zijn, omdat ze voor hen geen ww-en pensioenpremie en arbeidsongeschiktheidspremie hoeven te betalen, hetgeen leidt tot oneerlijke concurrentie ten opzichte van de vaste werknemers. Vakbonden en werkgevers adviseren nu om de royale fiscale zelfstandigenaftrek af te bouwen en om een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering in te voeren.

Quote Het ‘ieder voor zich’ ondermijnt het draagvlak voor de collectie­ve voorzienin­gen Henk van Rees

Natuurlijk is er vanuit sommige zzp’ers weerstand tegen deze voorstellen. Maar we mogen niet uit het oog verliezen dat de huidige fiscale voordelen en regelingen voor zzp’ers er ook voor zorgen dat steeds minder mensen gewoon loonbelasting betalen en daarmee zorgen voor de instandhouding van onze gemeenschapsvoorzieningen. Het ‘ieder voor zich’ ondermijnt het draagvlak voor de collectieve voorzieningen. Terwijl aan de andere kant de zzp’er als hij (langdurig) ziek wordt en in de financiële problemen komt, wel weer terug kan vallen op de Bijstand en op de schuldhulpverlening.

Arbeidsmarkt drastisch hervormen

De bal ligt nu bij het nieuwe kabinet. Nu werkgevers en vakbonden tot een gezamenlijk samenhangend pakket van voorstellen zijn gekomen om de arbeidsmarkt drastisch te hervormen, kan elk zichzelf respecterend kabinet hier niet meer omheen. Een kabinet bestaande uit VVD, D66, CDA, PvdA en GroenLinks geeft m.i. de meeste zekerheid dat er serieus werk gemaakt wordt van deze voorstellen. Dus vort met de geit! Intussen kunnen de werkgevers natuurlijk aan de CAO-onderhandelingstafels wel laten zien dat het hen menens is met dit SER-advies. De daad bij het woord voegen!

Henk van Rees uit Oirschot is oud-vakbondsbestuurder