Een of meer torens van 160 meter is té hoog gegrepen voor het gebied rond het Stadhuisplein in Eindhoven

INGEZONDEN OPINIE Huisvest jonge woningzoe­kers in Donksber­gen; je lost woningnood op en vitaliseer het woonpark in Duizel

22 april DUIZEL - Op woonpark de Donksbergen in Duizel staat een flatgebouw. Voor de sloop? Maak deze flat zo snel mogelijk geschikt voor bewoning door jongvolwassen inwoners. Help aan de oplossing van dit maatschappelijk probleem. Want het ouderlijk nest verlaten is niet vanzelfsprekend.