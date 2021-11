Een omhelzing in gedachten voor iedereen die niet boos is

Column Opgebrande en depressie­ve horecamen­sen: wat een berg met narigheid

Er was iets in hem geknapt, die vrijdag van de persconferentie. Hij had tot nu toe overal aan meegewerkt. Eerder sluiten. Helemaal dicht. Hij was zelfs in de zorg gaan werken om mee te helpen. Maar dit? Weer sluiten om acht uur, ondanks de QR-controles?

17 november