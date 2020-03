Een onbestemd, angstig gevoel

Ik was zes, net als mijn oudste zoon nu, en herinner me van 'Tsjernobyl' gek genoeg vooral dat ik bij mijn oma thuis in bad zat. Het was zo'n badkamer met bruine tegels met oranje bloemen. Ongetwijfeld buitencategorie hip in de jaren zeventig, maar tien jaar later alweer hopeloos gedateerd. Want zo gaat dat met modieuze dingen (mensen die anno nu woonblad-verantwoorde kozijnen van zwart staal overwegen: doe uw voordeel met dit gratis stukje interieuradvies).