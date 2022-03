Een ongelukkige combinatie van nieuws en een advertentie, het gebeurt soms

Column Waar zouden we naartoe kunnen als Poetin z’n vizier op ons richt?

Als corona iets bewezen heeft, dan is het wel dat onze overheid niet zo goed is in een echte crisis. Dus kun je als burger maar beter zorgen dat je je zaakjes zelf een beetje op orde hebt. Zodoende moet ik bekennen dat ik de afgelopen week stiekem even heb zitten denken of ik bij de reguliere ronde boodschappen toch ook niet een paar blikken lang houdbaar eten mee zou moeten nemen.

9 maart