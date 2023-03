Een permanente piep, vet man!

Column Ach, het leven was zo slecht nog niet voor grijze sneeuw

Boven en beneden leek de hel los. Als ik de ogen sloot waande ik me in een bos, dat om me heen gekapt werd. Het gebonk was te luid om nog Timber te roepen, zelfs de illustere broers op de eeuwige voetbaljachtvelden zouden me niet kunnen horen.