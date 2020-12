Een persoonlijke tegenactie vanwege de kerst-klaag-tsunami

ColumnNou, ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik heb met ‘kerst’ inmiddels hetzelfde als met ‘Zwarte Piet’ en ‘mondkapjes’: het liefste zou ik er niks meer over willen horen.

Het zijn onderwerpen waarover we toch alleen maar klagen en waarover we het steeds meer oneens worden met elkaar.

Over kerst doen we inmiddels alsof het een van de pijlers onder ons bestaan is. Het móet gevierd. En dan in zo groot mogelijke familie- en/of vriendenkring, lekker dicht bij elkaar rond de haard en de kerstboom. Zo belangrijk lijkt het vieren van kerst, dat voor velen niet corona maar de minister en de premier de vijanden zijn. Omdat zij ons die belangrijkste dagen van het jaar door de neus willen boren.

‘Eén grote zooi’

Op de radio hoorde ik een boze jongeman met overslaande stem vertellen dat hij echt wel samen met zijn vrienden kerst ging vieren. En dat hij helemaal niemand kende die zich aan de regels ging houden. ‘Eén grote zooi', luidde zijn samenvatting van het corona-beleid.

Maar had kerstmis juist niet te maken met verdraagzaamheid? Met tevredenheid met je leven en met elkaar?

Op zoek naar lichtpuntjes

Daarom ben ik een geheel persoonlijke en individuele tegenactie begonnen. Ik probeer de kerst-klaag-tsunami het hoofd te bieden door op zoek te gaan naar lichtpuntjes. Die zijn er wel hoor. Bijvoorbeeld zo'n berichtje over een Chinese robot die onlangs een Chinese vlag op de maan plantte. De zesde inmiddels. Vijf eerdere werden door de Amerkanen geplaatst. Maar uit foto's is gebleken dat één vlag verdwenen is. De eerste, die wereldberoemde uit 1969 notabene. Men gaat er vanuit dat die meteen al omvergeblazen werd door de opstijgende maancapsule.

Kijk, zo'n berichtje vind ik een glimlach tussen alle serieuzigheid.

Een ander lichtpuntje van diezelfde dag: Toen ik net bijna telefonisch verdronken was in een moeras van gemeentelijke menuutjes en gekmakende wachtmuziekjes, onving ik van een online warenhuis een onverwacht en blijmakend mailtje. Tessa van de klantenservice meldde daarin dat mijn lamswollen inlegzooltjes tóch alsnog bezorgd zullen worden. Nou, daar komen we de koude, donkere dagen voor kerst wel mee door.

Tijdens het wandelen zal ik vreedzame gedachten koesteren.

Volledig scherm Corrie de Leeuw. © Joost Hoving