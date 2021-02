ColumnDe rieten mand wordt door de twee dragers voorzichtig op de grond gezet. De deksel wordt opengezwaaid en…, niet Mozes maar een reegeitje kijkt met grote Bambi-ogen boven de rand uit. Waar is ze nu in Godsnaam terechtgekomen?

Het verhaal begint een maand of acht eerder, voorjaar 2020. Een man wandelt in het bos. Een ree­kalfje loopt naar hem toe, het lijkt verweesd. Vogelopvang Lierop, dat sinds kort ook zoogdieren mag opvangen, besluit het kleumende kalfje van slechts een paar weken oud, op te nemen. Pepie gaat er voor zorgen. Maar waar begin je? Ik weet dat het bijna altijd fout gaat in deze eerste fase. Een dag niet eten en de dood ligt op de loer. Nou zijn er tegenwoordig speciale melkstoffen in de handel die een jong zoogdier (ik heb het even niet over de blauwe vinvis) van alle mineralen voorziet waaraan het behoefte heeft.

Duur, specialistisch voer, maar Pepie riep een sponsortocht in het leven en haalde duizend euro op. Petje af, dan ga je er wel voor. Het kalfje werd door de moeilijke eerste weken gesleept en groeide daarna op tot een sierlijk reegeitje. En dan? Wil je zo’n wild dier haar hele leven in gevangenschap houden, ver weg van haar soortgenoten of geef je haar weer de ruimte?

Pepie besloot tot het laatste; een wild dier hoort niet in een kooi! Brabants Landschap werd gebeld en we vonden het verstandig het nogal tamme zoogdier niet zomaar ergens achter in een natuurgebied neer te zetten. Ze kent geen verkeer, wél mensen waar ze zo op af zou lopen. En wat te denken van loslopende honden die haar kunnen aanvallen?

Dáár is ze dus terechtgekomen, op een privé-landgoedje van een paar hectare met een betrokken eigenaar en een deskundige buurtgenoot. Waarschijnlijk zal ze door het hek heen contact maken met wilde soortgenoten en zelf ook steeds wilder worden. Dat houden we goed in de gaten en dan komt er een dag dat ze echt vrij is. Dan kan ze de wijde wereld in.

