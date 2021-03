Een regeltje schoot me terug naar Sicilië én naar het verzorgingstehuis

INGEZONDEN OPINIE Inkomens­kloof, tweedeling arbeids­markt, minimum­loon; er valt veel te kiezen op 17 maart

11 maart OIRSCHOT - Nederland kent 8 miljoen werkenden. Welke politieke partijen komen voor hen op? Vakbonden en werkgevers maken afspraken voor werkenden in cao’s. Maar veel zaken moeten in Den Haag geregeld worden via wetgeving.