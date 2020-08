Een spaceshuttle van Lego moet vliegen. Maar dat kan dus niet

Ik weet niet of Lego ooit echt uit de mode is geweest, maar Lego is tegenwoordig helemaal in. Ook onder volwassenen, mede onder invloed van een tv-show op RTL4 en lockdownverveling. In Engeland is zelfs sprake van Lego-weduwen, las ik laatst. Deze vrouwen zijn vereenzaamd omdat manlief zich elke seconde die hij vrij heeft, terugtrekt op zolder om daar gestaag Harry Potters Zweinstein, of een functionerende achtbaan onder het dakraam te laten verrijzen. Ultiem ontspannend schijnt het te zijn, dat monotone geklik van blokjes.