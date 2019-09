Onbekend voor ons vanuit het Heezerse maar we denken allebei hetzelfde. Een steenuil! Ons kleinste uiltje! Niet groter dan een flinke aardappel. We wonen in Heeze tegen het bos aan en horen regelmatig de bosuil, een totaal ander geluid, klassiek ‘oeh-oeh oehoe’. Later die nacht, nadat we nog even geprobeerd hebben een lastige mug tot inkeer te brengen (niet gelukt), klinkt vanachter het kierende raam een keihard kort miauwend geluid. Een geluid alsof er een hond is gekruist met een kat. Een soort blaffend miauwen. Een keer of acht wordt er geblafmauwd, dan valt er een pauze om de veer weer opnieuw op te winden. Het is dezelfde steenuil die komt checken of we hem wel goed gehoord hebben, denken we. Nou, dat hebben we.