Een sterrenhemel is stil

Na een korte stilte, liet iedereen zich opgewonden uit over de mooiste, meest complete sterrenhemel die we ooit hadden gezien. Die we sámen hadden gezien, want onze gitarist was ooit in Zuid-Afrika geweest en daar was de hemel nog voller van sterren. De dag erna hielden we hem voor de gek met zijn opschepperige opmerking, al was die door hem helemaal niet zo bedoeld.