Een tijd leven zonder e-mail, dat ga ik maar eens noodgedwongen doen

Dat betekent dat ik al een paar weken geen mailtjes van de krant kan ontvangen, geen reacties van lezers kan lezen, eventuele familieberichten mis en zelf geen berichten via e-mail kan versturen. In het begin baalde ik er van, maar het wende ook snel. Ik reageer toch al zelden op reacties en meningen, ben nog wel betrokken bij het wel en wee van de krant maar sinds ik met halfpensioen ben en thuis werk toch wat minder. Ik liet mijn neef weten dat we voorlopig via het mobieltje contact moeten onderhouden en ik ga ervan uit dat als er iets belangrijks in de familie speelt, ze me ook telefonisch op de hoogte houden.