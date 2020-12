Een tijdreis naar de toekomst, of naar het verleden; wat zou u kiezen?

Terwijl Michael J. Fox reisde in de tijd, zat de wederhelft te glimmen van alle eighties-nostalgie. Hij had de film destijds in Beek en Donk in de bioscoop gezien. Een bioscoop in Beek en Donk, herhaalde hij nog eens alsof hij in retroperspectief zelf ook verbaasd was over zulke mondaine fratsen in het dorp van zijn jeugd. Zelf was ik vijf toen de film uitkwam; te jong om me te herinneren of de hype zo groot was dat mensen elkaar op feestjes bijvoorbeeld vroegen of ze liever naar de toekomst of naar het verleden zouden reizen.