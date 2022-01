Een vluchtige, venijnige knuffel in zwart-wit

Column De Nederland­se worsteling met de wolf zegt veel over wie wij zijn

‘Nu even rustig’, siste ik richting de kinderen toen we laatst aan het wandelen waren bij het Keelven in Someren. Sinds ik een paar jaar geleden las over een vrouw die in Milheeze door een Schotse hooglander op de hoorns werd genomen, passeer ik die beesten toch wat minder onbevangen.

12 januari