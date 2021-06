Een volmaakte dans, uitgevoerd op ons trottoir

COLUMN Achter­volgd door een stadszwijn

7 juni Toen ik iemand vertelde dat er veel zwijnen bivakkeren in Rome antwoordde die persoon dat dat al eeuwen het geval is. ‘Nee, nee het gaat echt om wilde zwijnen, zei ik, ‘de dieren’. Dat verbaasde de persoon die blijkbaar niet al te veel affiniteit heeft met het katholicisme. ‘Zwijnenterreur in Rome’, kopte de krant. Blijkbaar maken de Romeinen een smeerboel van de stad met overal overvolle afvalbakken. Dat trekt de zwijnen.