Ik herinner me de gêne als het tijd was om het resultaat aan de klas te showen na lessen lang gestuntel met plaksel en vilt. Een gekleide schoen werd bij mij een onherkenbare klomp, een zelfgemaakte bril of tas viel van ellende uit elkaar. Een tekenwonder was ik ook al niet bepaald. Mijn repertoire bestond uit twee dingen die ik op papier zette. Het ene was een orka, half boven het water, afstekend tegen een soort berglandschap. Ongetwijfeld opgepikt uit mijn lievelingsfilm destijds: Free Willy. Het andere waren aangeklede knakworsten... Ja, u leest dit goed. Een vrolijk kijkende knakworst, met een hoedje en een vestje aan. Hoe ik daarbij kwam? Ik heb werkelijk geen idee. Geen talent voor tekenen, maar aan fantasie in ieder geval geen gebrek.