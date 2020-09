Een wammeling door het Genderpark

Het is juist fijn. Want uit mijn herinneringen kan ik kiezen. En die keuze wordt steeds groter terwijl de ruimte voor toekomstdromen afneemt. Dan haal ik een herinnering op en dan kijk ik daar nog eens goed naar. En hoewel ik 'm al ken, toch zie ik 'm soms net wat anders. Omdat ik beter snap wat daar gebeurde omdat ik nu meer begrip heb voor de context bijvoorbeeld. Of ik maak 'm een beetje mooier door het invalshoekje net iets te verleggen.

Mensen die voorbij zijn

Soms word ik er ook wel verdrietig van. Want bij dierbare herinneringen horen vaak dierbare mensen. Mensen die ook voorbij zijn. Toch zijn het herinneringen die ik blijf koesteren ook al doen ze zeer. Omdat de pijn van verlangen die mensen wel een beetje dichterbij brengt.

Ik ben dan ook jaloers op de man. Hij kan veel beter herinneren dan ik. Hij denkt aan het straatje van zijn jeugd of de bossen waarin hij een van de batavieren was die de wereld wilden veroverden. En dan stapt hij daar zomaar in. Hij kijkt om zich heen en ziet dat ene vriendje dat hij bijna vergeten was en hij loopt met hem mee naar huis. Dat huis, met die gang en die kachel en die moeder en broers en zussen en die kippen.... Allemaal voorbij, maar allemaal zijn ze er weer.

De glimlach van een herinnering

Heel soms heb ik dat ook. Dat ik vanuit de opgehaalde herinnering in een ‘nieuwe herinnering’ beland. Pas nog, toen de zoon vertelde dat hij aan het hardlopen is ter compensatie van het thuiswerken. Ik dacht aan zijn eerste voetbaltraining toen hij 5 jaar was. En dat hij enthousiast vertelde dat ze zo lekker ‘eigen tempel’ hadden gelopen. De glimlach was er nog toen ik ineens in een andere herinnering zat. En daar hoorde ik zijn hoge kleuterstemmetje: ,,Ik wil niet wammelen", zei hij en hij keek er boos bij.

Nu app ik hem tussen de middag als ik in het park halverwege onze huizen de hond ga uitlaten: ,,Wordt er nog gewammeld?” En dan lopen we even later tevreden samen de stand van de wereld te door te nemen. Want wandelen wordt natuurlijk alleen maar prettiger als het wammelen heet.

