Een zeldzaam slecht plan? Leer hoe je het lekker toch door kunt zetten!

Maar op het mailtje over een aanstaand congres voor schoolleiders bleef ik deze week toch even hangen. ‘Directeur circuit Zandvoort deelt zijn ervaringen met het onderwijs’. Zelfs bijna een maand na de grand prix werken woorden als ‘Zandvoort’ en ‘circuit’ bij mij nog als een rode lap op een stier, dus vroeg ik me af wat deze Robert van Overdijk schooldirecteuren eigenlijk meent te kunnen leren. Dat als je een zeldzaam slecht, maatschappelijk onverantwoord plan hebt je dat gewoon koste wat kost door moet zetten? Inclusief tips and tricks om je mogelijk ietwat gebutste blazoen naderhand een beetje op te poetsen (in het geval van Van Overdijk en zijn compaan prins Bernhard door jezelf na afloop van de grand prix even snel te laten fotograferen met een afvalprikker in je hand).