Een zoeklichtje in het woud van botsende belangen

Het zal een jaar of twintig geleden zijn dat dit verschijnsel opdook in onze regio en dus in onze kolommen. Recent gedoe in Waalre met een Jop was nu de aanleiding. In die jaren is er weinig veranderd qua Jop-gedoe: oftewel jongeren mijden het ding als de pest, oftewel het wordt doorlopend vernield, oftewel het wordt intensief gebruikt en dan baalt de omgeving van de overlast. Een collega zei een breed en kritisch Jop-verhaal te overwegen.