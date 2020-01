Eenzaamheid is een slechte raadgever in de liefde

Harry's hartendief kon echter niet videochatten, dus werd hij overstelpt met liefdesberichtjes, waarbij het al snel over geld ging, want ze kon niet zomaar zonder slag of stoot naar ons land komen en met Harry trouwen. Dus begon hij geld te sturen en vond Harry zichzelf op een ochtend terug op Schiphol, met bloemen in de ene hand en in de andere een grote beer, die een T-shirt droeg met de vraag of ze met hem wilde trouwen. Maar er landde alleen een zeemeeuw voor de hunkerende Harry en zijn knuffel. Wel kreeg hij een berichtje of hij nog effe 25.000 euro kon sturen, want het liefje kon nog niet komen omdat ze toevallig net gearresteerd was vanwege een belastingschuld.