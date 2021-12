Eerlijk gezegd had ik behoefte aan wat meer surrealisme in mijn leven

Column De mensheid blijft zichzelf verbazen, in gunstige en minder gunstige zin

Misschien dat de mensheid ooit ontstaan is uit verbazing en heeft zij die traditie door de eeuwen heen voortgezet. De Grieken verbaasden zich al over de wereld, net als het volk daarvoor en daarna. Die verbazing is nooit geweken, alleen veranderd, omdat we steeds meer weten van de wereld en over ons zelf.

