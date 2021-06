Eigenlijk had de koning willen springen en schreeuwen. Zijn royale bast vol Hollandicons willen tonen

Hoogtepunt van de avond was de 3-2 van Denzel Dumfries. De camera gericht op de koninklijke loge toonde heel Europa hoe onze koning zijn vuisten balde voor een uitbundig onderhands juichmoment. Daarmee hield hij zich nog in; je zag aan alles dat hij z’n handen liever de lucht in had gegooid. Dat hij had willen springen en schreeuwen. Misschien zelfs wel zijn overhemd had open willen rukken om het volk een blik te gunnen op zijn royale bast vol Hollandicons (gratis plaktattoos bij 15 euro boodschappen bij Albert Heijn). De reden dat hij dat niet deed, stond naast hem. Een ietwat chagrijnig kijkende Máxima.