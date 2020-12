Eindelijk een neon-boom

ColumnDit jaar valt kerst veel vroeger dan andere jaren. Zelfs al voor Sinterklaas stond in veel huiskamers al een kerstboom. En dan heb ik het niet over kerstfanaten die al in de zomer aan hun kerstdorp beginnen te bouwen, maar over ‘gewone’ mensen. Dat komt door corona. We hebben behoefte aan gezelligheid.