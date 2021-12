Eindhoven Airport heeft niets geleerd en probeert met omgekeerde salamitactiek in kleine stapjes te groeien

INGEZONDEN OPINIEEINDHOVEN - Terwijl de luchtvaartsector in zwaar weer zit, schijnt in het hoofdkantoor van Eindhoven Airport de zon. Na plannen voor een nieuwe terminal, investeert het in een budgethotel voor reizigers (ED 25-11). Een omgekeerde salamitactiek, funest voor omwonenden en het klimaat.

Om de discussie rondom Eindhoven Airport goed te begrijpen, moeten we terug naar 25 april 2019. Op deze datum bracht Pieter van Geel het eindrapport over het initiatief Proefcasus Eindhoven Airport naar buiten. Dit rapport moest duidelijkheid bieden over de toekomst van Eindhoven Airport. In zijn rapport presenteerde Van Geel afspraken over vermindering van geluidshinder, klimaatdoelen, verbeteren van de luchtkwaliteit en over het herstellen van het vertrouwen met de omgeving. Groei van het aantal vluchten zat er voorlopig niet in. Daar leek Eindhoven Airport ook achter te staan.

Werkelijke geluidshinder voor omwonenden

Anderhalf jaar later zien we echter hoe de luchthaven stapje voor stapje meer ruimte probeert in te nemen. Zo loopt er een zogenaamde technische discussie over het verminderen van de werkelijke geluidshinder voor omwonenden, terwijl dit een politieke discussie is. Het ministerie van I&W, hanteert samen met de airport een ander rekenmodel, waardoor ze in de praktijk amper iets hoeven te doen aan de geluidshinder. Het lijkt een beetje op sommige winkels die eerst de prijzen met 25% verhogen, om vervolgens het product met een flinke korting aan te bieden.

Rond dezelfde periode kwamen ook de plannen naar buiten voor het uitbouwen van de terminal. Allemaal onder het mom van een kwaliteitsimpuls voor de passagiers. De huidige terminal zou namelijk te klein zijn voor het huidige aantal passagiers. Waaruit dat blijkt is voor ons een vraag.

Quote Wat voegt een budgetho­tel toe? Terwijl de luchtvaart­sec­tor door corona klappen krijgt, lijkt er bij Eindhoven Airport niets aan de hand te zijn

Afgelopen maand kwamen wederom groeiplannen voor de luchthaven naar buiten. Het ED berichtte dat Eindhoven Airport voor vier miljoen euro ook panden heeft aangekocht in de omgeving om een budgethotel te ontwikkelen. Wederom verkocht als een kwaliteitsimpuls, terwijl de luchthaven juist naar minder vakantievluchten toe moet. Wat voegt een budgethotel toe voor de zakelijke markt in Brainport? Terwijl de luchtvaartsector door corona klap na klap te verduren krijgt, lijkt er bij Eindhoven Airport niets aan de hand te zijn en bouwen zij aan een toekomst.

Stapje voor stapje komt iets ‘kleins’ erbij

Wordt hier gebruik gemaakt van een omgekeerde salamitechniek? Stapje voor stapje komt er elke keer iets ‘kleins’ bij. Daarna heeft Eindhoven Airport bijna de hele worst compleet, maar geen sluitende businesscase. Want de investeringen moeten toch worden terugverdiend, waarmee de luchthaven zelf een argument creëert om het aantal vluchten te laten groeien.

Ondanks de coronapandemie, wereldwijde klimaatcrisis en alle overlast van omwonenden lijkt Eindhoven Airport het nog steeds niet begrepen te hebben. Het is alsof Microsoft anno 2021 nog investeert in de fax. Als Eindhoven Airport écht aan de proefcasus wil meewerken, investeren ze beter hun geld in échte maatregelen voor het verminderen van het lawaai en de vervuiling. Want terminals en budgethotels lossen de overlast en klimaatcrisis niet op, minder vluchten wel.

Bart Habraken uit Eindhoven is raadslid van GroenLinks