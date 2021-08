Eindhoven tuimelt in de val van aardgasvrij; kortere weg naar reductie CO2 is mogelijk

Eindhoven zou een ándere Transitievisie Warmte (TW) moeten hebben. Een visie die uitgaat van zo snel en zoveel mogelijk bespáren op energie voor verwarming in de hele stad. Een visie waarbij aardgasvrij en onderzoek naar warmtenetten aanvullend is.

In de inspraakversie TW is een prioriteitstelling opgenomen van wijken en buurten voor onderzoek naar de haalbaarheid van warmtelevering. Goed onderbouwd, zeker! Maar motiverend voor huishoudens die niet in de prioriteitswijken wonen? Allerminst. De visie doet onvoldoende recht aan de urgentie van CO2 reductie. Liever zie ik een visie vanuit díe noodzaak. Die slag kan best gemaakt worden.

Minder aardgas is níet aardgasvrij

De samenstellers van de visie hebben zich keurig gehouden aan de opdracht van de rijksoverheid: ‘Hoe wordt de gemeente aardgasvrij voor 2050’. Daarmee tuimelt de gemeente in de valkuil van aardgasvrij: de optie die geen nuance kent. Aardgasvrij is aardgasvrij. Minder aardgas is níet aardgasvrij. Eenmaal in de valkuil van aardgasvrij wordt de gemeente verleid tot het kiezen van oplossingen die het meest haalbaar lijken: realiseren van een warmtenet in die buurten waar het meest grip is op de woningen, dus met een groot aandeel corporatiewoningen. Die oplossing is (lijkt?) maakbaar en heeft de laagste maatschappelijke kosten. Maar actieve en directe inzet op een sterke mate van CO2 reductie in de hele stad krijgt daarmee onvoldoende urgentie.

Quote De gemeente heeft bij het uitwerken en samenstel­len gekozen voor een volgzame insteek en daarmee voor een topdown benadering Kees Bakker

Het is jammer dat weinig mensen weet hebben van de TW en van de inspraakversie. Ik ging met verschillende mensen het gesprek aan. Een aantal gaf blijk van opluchting. Die huishoudens lezen dat er voor 2035 niets verandert. Een aantal mensen is teleurgesteld: het is toch raar dat er voor 2035 niets of weinig gebeurt?

De gemeente heeft bij het uitwerken en samenstellen van de TW gekozen voor een volgzame insteek en daarmee voor een topdown benadering. Particuliere eigenaren worden teveel in de wachtstand gezet. Hoe mooi zou de insteek zijn: ‘In Eindhoven hebben we een gezamenlijk vraagstuk, een gedeeld probleem. We hebben allemaal te maken met het klimaatvraagstuk, we hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid, laten we gezamenlijk een plan maken’.

Warmtenetten in vier startwijken

De gemeente heeft gekozen voor de insteek ‘aardgasvrij’ en richt zich daarmee op het realiseren van warmtenetten in vier startwijken. Veel aandacht voor oplossingen die onder regie van de gemeente maakbaar lijken. Dat is niet verkeerd, maar voor de overige wijken – het grootste deel van de stad – ontbreekt urgentie voor besparing. De TWV is teveel te interpreteren als ‘voorlopig gebeurt er niets’.

Hoe mooi zou het zijn als de stad een fysiek informatiecentrum zou hebben, waar huishoudens onafhankelijk informatie kunnen krijgen (en – nog mooier - oplossingen zouden kunnen zien?

Kees Bakker uit Eindhoven is professional in energiebesparing en duurzame energie.