Eindhoven zakt op ranglijst van aantrekkelijke steden: ‘Velsen staat hoger, lekker met Tata Steel als buurman’

Column Het gezicht van een man van 74 jaar veranderde in dat van een konings­kind

Grote momenten bij grote gebeurtenissen zijn altijd intieme momenten. We hoeven maar te denken aan de traan van Máxima. Een onverwacht juweel, niet bedacht, niet geoefend, maar een traan uit het hart, die naar boven wordt gestuwd, naar de ooghoek, even glanst, waarna de traan een weg zoekt over de wang en in de harten van de kijkers belandt, voordat hij in het zakdoekje verdwijnt.